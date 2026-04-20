Αθλητικά

Σοκαριστικό δυστύχημα σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή με έναν νεκρό – Το αυτοκίνητο παρέσυρε τους θεατές

Το αγωνιστικό αυτοκίνητο έφερε τούμπες πάνω από τους θεατές στην Αργεντινή
Το δυστύχημα με το αγωνιστικό αυτοκίνητο στην Αργεντινή

Ένας αγώνας ράλι στην Αργεντινή εξελίχθηκε σε θρίλερ με έναν νεκρό, όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Ντιντιέρ Αρίας βγήκε από το δρόμο και χτύπησε θεατές.

Στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος ράλι της Νότιας Αμερικής FIA CODASUR, που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή, το αυτοκίνητο των Αρίας και Νούνιες (συνοδηγός) βγήκε εκτός δρόμου και έκανε τούμπες πάνω από τους θεατές, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να χάσει τη ζωή του και αρκετοί να τραυματιστούν.

Η επίσημε ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρει ότι το αυτοκίνητο χτύπησε σε ένα χωμάτινο ύψωμα και σηκώθηκε στις δύο ρόδες για να κατευθυνθεί ανεξέλεγκτα προς το μέρος των θεατών, που δεν τηρούσαν τους κανόνες ασφαλείας όπως φαίνεται στο βίντεο.

«Η FIA είναι βαθιά λυπημένη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια του 2ου Γύρου του Πρωταθλήματος Ράλι FIA CODASUR στο Ράλι Sudamericano Mina Clavero, στο οποίο ένας θεατής έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

Εκφράζουμε τα βαθύτατα και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του εκλιπόντος και οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους τους τραυματίες και τους πληγέντες. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις ιατρικές ομάδες για την ταχεία ανταπόκρισή τους.

Η FIA θα παράσχει την πλήρη υποστήριξή της στους διοργανωτές του Ράλι Sudamericano Mina Clavero, την Automóvil Club Argentino (ACA), την CODASUR και τις αρμόδιες τοπικές αρχές στην έρευνά τους για το περιστατικό», έγραψε η FIA στην ανακοίνωσή της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo