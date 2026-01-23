Sold out το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για τη Euroleague

Δύο κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα, θα τεθούν αντιμέτωπες την προσεχή Πέμπτη (29.01.2026, 21:15, Nesit.gr), στο ΣΕΦ, για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναμέτρηση της Euroleague θα γίνει σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ, αφού οι φίλοι του Ολυμπιακού “εξαφάνισαν” τα εισιτήρια του αγώνα, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out, περίπου μία εβδομάδα πριν το παιχνίδι στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 15-8 με αγώνα λιγότερο (έχει αναβληθεί το ματς με τη Φενέρμπαχτσε της 14ης αγωνιστικής στο ΣΕΦ) και απέναντι στους Καταλανούς θα διεκδικήσει την 5η διαδοχική νίκη του και 8η στα τελευταία εννέα ματς.

Για ακόμη μία φορά, ο κόσμος του Ολυμπιακού απέδειξε έμπρακτα την αγάπη του για την ομάδα μας!



Τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της 29ης Ιανουαρίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21:15), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της @EuroLeague , έχουν ήδη εξαντληθεί!



Σας… pic.twitter.com/7BTYlHFr6r — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 23, 2026

Η Μπαρτσελόνα έχει επίσης ρεκόρ 15-8, αλλά απόψε (23.01.2026) αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στις 21:45 επί γαλλικού εδάφους για την 24η αγωνιστική της Euroleague.