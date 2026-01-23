Αθλητικά

Sold out το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για τη Euroleague

“Εξαφανίστηκαν” τα εισιτήρια μία εβδομάδα πριν το τζάμπολ του αγώνα για τη Euroleague
Οι φίλοι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ
Οι φίλοι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Δύο κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα, θα τεθούν αντιμέτωπες την προσεχή Πέμπτη (29.01.2026, 21:15, Nesit.gr), στο ΣΕΦ, για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναμέτρηση της Euroleague θα γίνει σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ, αφού οι φίλοι του Ολυμπιακού “εξαφάνισαν” τα εισιτήρια του αγώνα, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out, περίπου μία εβδομάδα πριν το παιχνίδι στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 15-8 με αγώνα λιγότερο (έχει αναβληθεί το ματς με τη Φενέρμπαχτσε της 14ης αγωνιστικής στο ΣΕΦ) και απέναντι στους Καταλανούς θα διεκδικήσει την 5η διαδοχική νίκη του και 8η στα τελευταία εννέα ματς.

Η Μπαρτσελόνα έχει επίσης ρεκόρ 15-8, αλλά απόψε (23.01.2026) αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στις 21:45 επί γαλλικού εδάφους για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

