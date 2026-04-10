Σουάρες: «Αν με χρειαστεί η Εθνική Ουρουγουάης, θα είμαι εκεί»

Ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι μπορεί να έχει αποχωρήσει από την Εθνική του ομάδα, όμως είναι ανοιχτός σε επιστροφή ενόψει Μουντιάλ
Ο Λουίς Σουάρες
Ο Λουίς Σουάρες με τη φανέλα της Εθνικής Ουρουγουάης/ EPA

Το Μουντιάλ του 2026 πλησιάζει και η Εθνική Ουρουγουάης έχει κερδίσει την θέση της σε αυτό στην μετά Λουίς Σουάρες εποχή, καθώς ο ίδιος έχει αποσυρθεί από τους αγώνες της χώρας του.

Ο Λουίς Σουάρες έκανε δηλώσεις στις οποίες έδωσε το δικαίωμα στην Εθνική Ουρουγουάη να τον καλέσει στην αποστολή για του Μουντιάλ, παρά την απόσυρσή του. Ο παίκτης της Ίντερ Μαϊαμι αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι είναι πιστός στρατιώτης για τη χώρα του, παρά τα 39 του χρόνια.

Η απόφαση πλέον είναι στα χέρια του Μαρσέλο Μπιέλσα που είναι από το 2023 στην τεχνική ηγεσία της «σελέστε».

«Προφανώς, η εθνική ομάδα είναι πάντα αυτό που θέλεις. Αρχίζεις να το σκέφτεσαι από σήμερα, το αναλύεις στο μυαλό σου, και με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει, αν σε χρειαστούν… τι θα κάνεις; Ποτέ δεν θα πω “όχι” στη χώρα μου. Αυτό είναι αδύνατο, όσο παίζω ακόμα, όσο παραμένω ενεργός», είπε ο Σουάρες σε δηλώσεις του.

