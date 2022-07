Ο Λουίς Σουάρες απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ, με τον Ουρουγουανό άσο να αποκαλύπτει πως ο λόγος που δεν μετακόμισε στην Αργεντινή, είναι ο αποκλεισμός της ομάδας από το Copa Libertadores.

Ο Λουις Σουάρες από την 1 Ιουλίου έμεινε ελέυθερος από την Ατλέτικο Μαδρίτης και αποτελεί ένα από τα πιο ”καυτά” ονόματα ελεύθερων επιθετικών στην Ευρώπη.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός σε δηλώσεις του πάντως παραδέχτηκε πως έφτασε μια ανάσα από την Ρίβερ Πλέιτ, αλλά ο αποκλεισμός των ”μιλιονάρος” από το Copa Libertadores τον ώθησε να απαντήσει αρνητικά στην πρόταση που δέχτηκε.

Προτεραιότητα πλέον για τον πρώην επιθετικό των Άγιαξ, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η παραμονή του στην Ευρώπη. με πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να έχουν στα ραντάρ την περίπτωση του.

Δήλωση του Σουάρες

“Πραγματικά μπήκα στον πειρασμό να πω το “ναι”, παρά την επιθυμία μου να παραμείνω στην Ευρώπη, επειδή η Ρίβερ πίεζε πολύ για να με αποκτήσει, αλλά η συμφωνία ναυάγησε, καθώς είναι πλέον εκτός Copa Libertadores”, δήλωσε ο 35χρονος.

Luís Suarez won’t join River Plate: “I was really tempted despite my plan to stay in Europe because River were pushing a lot to sign me, but the deal has collapsed as they’re now out of the Copa Libertadores”, Luís tells Ovación. 🚨🇺🇾 #transfers



Suárez, available as free agent. pic.twitter.com/oFHtQ6b2Xq