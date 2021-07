Η ώρα για τις μετεγγραφές και τις ανταλλαγές στο NBA πλησιάζει κι ένα από τα κορυφαία ονόματα του πρωταθλήματος, φέρεται να σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την ομάδα του.

Πρόκειται για τον δεύτερο σκόρερ της περσινής σεζόν, Μπράντλεϊ Μπιλ, ο οποίος βλέπει ότι οι προοπτικές των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς δεν είναι πολύ καλές ούτε για την επόμενη σεζόν, παρά τις δικές του εξαιρετικές προσπάθειες.

Ως εκ τούτου σκέφτεται να ζητήσει ανταλλαγή και ήδη το όνομά του έχει αρχίσει να συζητείται στα γραφεία πολλών ομάδων του NBA, οι οποίες και θέλουν να ετοιμάσουν “πακέτα” ικανά για να δελεάσουν τους πρωτευουσιάνους, όπως γράφουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Word has spread across front offices around the NBA: Bradley Beal is weighing whether to request a trade from the Washington Wizards.



