Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και οπαδούς της Ανόρθωσης

Στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση οι οπαδοί των φιλοξενούμενων πιάστηκαν στα χέρια με την αστυνομία στις κερκίδες του «AEK Arena».

Κυπριακά Μέσα αναφέρουν ότι οι οπαδοί της Ανόρθωσης αντέδρασαν στην παρουσία τον αστυνομικών, που προσπαθούσαν να παραταχθούν στην κερκίδα που ήταν και οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας.

Οι οπαδοί ξεκίνησαν να πετούν αντικείμενα στους αστυνομικούς και εκείνοι με τη σειρά τους πέταξαν σπρέι προς τους φιλάθλους.

Η εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης μίλησε για τα επεισόδια στις κερκίδες του γηπέδου

«Δεν θα αναφερθώ στο αγωνιστικό σκέλος, γι’ αυτό θα μιλήσει ο προπονητής μας. Θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που έγινε στις κερκίδες που προκαλεί ντροπή. Είδαμε μικρά παιδιά, μεγάλους ανθρώπους και πολλούς φίλους της ομάδας γενικά να έχουν ουσιαστικά τραυματιστεί από την είσοδο της Αστυνομίας και την χρήση σπρέι. Αυτά τα πράγματα το 2026 αποτελούν ντροπή.

Δεν μπορεί κανένας να παίζει με τον κόσμο της Ανόρθωσης. Ο κόσμος έδειξε φέτος πως στέκεται δίπλα στην ομάδα του σε μια δύσκολη χρονιά. Τονίζω ξανά και γι’ αυτό με βλέπετε αναστατωμένη, ότι κρατούσαμε στα χέρια μας μικρά παιδιά. Να ξέρουν οι πάντες ότι το περιστατικό δεν θα μείνει έτσι».