Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπενφίκα: Επεισόδια και συλλήψεις πριν το ντέρμπι στο futsal

Χαμός στους δρόμους γύρω από το “João Rocha Pavilion” της Λισαβόνας
Από σοβαρά επεισόδια οπαδών στιγματίστηκε το ντέρμπι της Λισαβόνας στο futsal, μεταξύ της Σπόρτινγκ και της Μπενφίκα, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε 124 συλλήψεις, ενώ υπάρχει κι ένας τραυματίας.

Πριν από την έναρξη του ντέρμπι και για περίπου 20 λεπτά, οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο “João Rocha Pavilion” μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου 100 οπαδοί της Μπενφίκα έφτασαν στον χώρο του γηπέδου, έχοντας μαζί τους φωτοβολίδες και πέτρες, και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Σπόρτινγκ.

Σαν αποτέλεσμα, οι οπαδοί των δυο ομάδων “αντάλλαξαν” φωτοβολίδες και πέτρες, ενώ δεν έλειψαν και οι μάχες σώμα με σώμα.

Η αστυνομία επενέβη και προχώρησε στη σύλληψη 63 οπαδών της Μπενφίκα και 61 της Σπόρτινγκ. Σήμερα (20.02.2026) θα βρεθούν ενώπιον των αρχών για να απολογηθούν.

