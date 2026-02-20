Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπενφίκα: Επεισόδια και συλλήψεις πριν το ντέρμπι στο futsal

Από σοβαρά επεισόδια οπαδών στιγματίστηκε το ντέρμπι της Λισαβόνας στο futsal, μεταξύ της Σπόρτινγκ και της Μπενφίκα, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε 124 συλλήψεις, ενώ υπάρχει κι ένας τραυματίας.

Πριν από την έναρξη του ντέρμπι και για περίπου 20 λεπτά, οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο “João Rocha Pavilion” μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου 100 οπαδοί της Μπενφίκα έφτασαν στον χώρο του γηπέδου, έχοντας μαζί τους φωτοβολίδες και πέτρες, και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Σπόρτινγκ.

Σαν αποτέλεσμα, οι οπαδοί των δυο ομάδων “αντάλλαξαν” φωτοβολίδες και πέτρες, ενώ δεν έλειψαν και οι μάχες σώμα με σώμα.

Portugal : Plus de 100 supporters ont arrêtés près du stade Alvalade à Lisbonne, après une violente rixe entre des fans du Benfica et du Sporting avant un derby en Futsal, ce 19.02.

Η αστυνομία επενέβη και προχώρησε στη σύλληψη 63 οπαδών της Μπενφίκα και 61 της Σπόρτινγκ. Σήμερα (20.02.2026) θα βρεθούν ενώπιον των αρχών για να απολογηθούν.