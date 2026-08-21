Σπουδαία Μαρία Σάκκαρη: Κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη ένα παιδί με καρκίνο

Η Μαρία Σάκκαρη προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης, καλύπτοντας τα έξοδα που είχε ανάγκη ένα παιδί με καρκίνο.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν είναι απλά μία καλή αθλήτρια, αλλά και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Όπως έκανε γνωστό η “Παιδική Χαρά”, η Μαρία Σάκκαρη κατέβαλλε το ποσό των 8.000 ευρώ που είχε ανάγκη ο μικρός Νικόλας και η οικογένειά του.

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Με αυτό τον τρόπο, κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη το παιδί με καρκίνο για τη μεταμόσχευση που περιμένει.

“Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά. Αρκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν μπορούμε, για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη”, έγραψε η Μαρία Σάκκαρη στα social media.