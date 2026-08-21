Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Σπουδαία Μαρία Σάκκαρη: Κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη ένα παιδί με καρκίνο

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κατέβαλλε το ποσό των 8.000 ευρώ που είχε ανάγκη ο μικρός Νικόλας
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης, καλύπτοντας τα έξοδα που είχε ανάγκη ένα παιδί με καρκίνο.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν είναι απλά μία καλή αθλήτρια, αλλά και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Όπως έκανε γνωστό η “Παιδική Χαρά”, η Μαρία Σάκκαρη κατέβαλλε το ποσό των 8.000 ευρώ που είχε ανάγκη ο μικρός Νικόλας και η οικογένειά του.

Με αυτό τον τρόπο, κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη το παιδί με καρκίνο για τη μεταμόσχευση που περιμένει.

“Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά. Αρκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν μπορούμε, για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη”, έγραψε η Μαρία Σάκκαρη στα social media.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
273
130
126
116
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ο ΠΑΟΚ αντιμέτωπος με τον κακό του εαυτό: Κακή ψυχολογία μετά την Μπραν, εσωστρέφεια, αγωνιστικά κενά και ο Σαββίδης με την πλάτη στον τοίχο
Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παίξει τη φετινή ευρωπαϊκή παρουσία του στη ρεβάνς με την Μπραν στη Νορβηγία, την ώρα που καλείται να βρει λύσεις σε πολλά αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά θέματα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Newsit logo
Newsit logo