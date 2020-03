Μια φοβερή κίνηση για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του σε αυτές τις δύσκολες ώρες, ετοιμάζεται να κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος και φέρεται να έχει αποφασίσει να κάνει τα ξενοδοχεία του στην Πορτογαλία, νοσοκομεία.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους θέλει να μετατρέψει τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που διαθέτει στη χώρα του, σε δωμάτια νοσοκομείου, επιτρέποντας σε όσους έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, να νοσηλευτούν σε αυτά.

Ο ίδιος μάλιστα αναμένεται να καλύψει ολόκληρο το ποσό που θα χρειαστεί για αυτή τη διαδικασία, αλλά και τις αμοιβές των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo will transform his chain of hotels into hospitals where the Coronavirus infected patients in Portugal will be able to be treated completely free of charge.



CR7 will also cover the salaries of all the doctors and workers. Incredible gesture, what a man. 👏❤ pic.twitter.com/MsCHgr7kJA