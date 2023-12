Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής, Σταν Κόλιμορ, ανέβασε στο Twiter ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Ελεύθερη Ώρα” -σχετικό με την ακύρωση του ραντεβού του Ρίσι Σούνακ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη- και το σχολίασε.

Η απόφαση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει τη συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, σχολιάστηκε από τον Τύπο της χώρας μας.

Ένα χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο, μάλιστα, έγινε και retweet από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Σταν Κόλιμορ. Πιο συγκεκριμένα, η εφημερίδα “Ελεύθερη Ώρα” έβρισε τον Βρετανό πρωθυπουργό, γράφοντας “Fuck you bastard”!

Το πρωτοσέλιδο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον παλαίμαχο Άγγλο επιθετικός, Σταν Κόλιμορ. Ο Βρετανός -το όνομα του οποίο είχε ακουστεί “δυνατά” στα μετεγγραφικά του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 1999- πόσταρε στο Twitter το πρωτοσέλιδο της ελληνικής εφημερίδας και στο σχόλιό του έγραψε: «Οι Έλληνες δεν πήραν το σνομπάρισμα τόσο καλά».

The Greeks haven’t taken the snub so well. pic.twitter.com/ayoLgqAH85