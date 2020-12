Σταρ της Premier League ξέσπασε κατά της Sun (pic)

Ο Τζακ Γκρίλις της Άστον Βίλα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Premier League, όντας διεθνής και με την Αγγλία, όμως εκτός γηπέδου έχει ήδη μπλεχθεί σε αρκετές αρνητικές ιστορίες.

Πρόσφατα, το Δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ του επέβαλε πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ, με αφαίρεση του διπλώματός του για τους επόμενους 9μήνες, εξαιτίας ατυχήματος που προκάλεσε, διαλύοντας το βαν ενός ηλικιωμένου.

Η εφημερίδα Sun συνέχισε μάλιστα το θέμα υποστηρίζοντας ότι ο Γκρίλις δεν ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, γεγονός που έφερε ένα ξέσπασμα του ίδιου του ποδοσφαιριστή εναντίον της.

«Δεν με πειράζει να γράφουν σκουπίδια για μένα, αλλά μην τυπώνετε ψέματα. Δεν μου αρέσει κάτι τέτοιο, καθώς πώς θα είχα διορθώσει και πληρώσει για το φορτηγό αν δεν είχαμε μιλήσει; Ζήτησα συγνώμη πολλές φορές», σχολίασε χαρακτηριστικά ο διεθνής παίκτης της Άστον Βίλα.

Don’t mind people writing rubbish about me, but don’t print lies 👍🏻 this is not true one bit as how would I have fixed and payed for the van if we hadn’t spoke? I apologised plenty of times.