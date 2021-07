Λίγο έλειψε να εγκαταλείψει την κωπηλασία. Τα ξημερώματα της 30ης Ιουλίου 2021 όμως, ο Στέφανος Ντούσκος -στη δεύτερη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες- κατάφερε να μας συγκινήσει, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ.

Ο Στέφανος Ντούσκος έγινε ο πρώτος Έλληνας Ολυμπιονίκης στους Αγώνες Τόκιο 2021; περνώντας μάλιστα στο λαιμό του το χρυσό μετάλλιο.

Με μία απίστευτη κούρσα και χρόνο 6:40.45 ο Στέφανος Ντούσκος μας γέμισε υπερηφάνεια παίρνοντας την πρωτιά στον τελικό του μονού σκιφ της κωπηλασίας και μάλιστα με νέο Ολυμπιακό ρεκόρ!

Ο 24χρονος Γιαννιώτης «υπέγραψε» τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της ελληνικής κωπηλασίας. Στη δεύτερη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς στο Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν 6ος στην τετράκωπος ελαφρών βαρών άνευ πηδαλιούχου με τους Σπύρο Γιάνναρο, Γιάννη Πέτρου και Παναγιώτη Μαγδανή, ο Έλληνας σκιφίστας χάρισε στην ελληνική κωπηλασία το μοναδικό Ολυμπιακό μετάλλιο που έλλειπε από τη… συλλογή της (πρώτο χρυσό και 4ο συνολικά).

What a performance from Stefanos Ntouskos!



He wins the first ever Olympic rowing gold for #GRE in the men’s single sculls.@WorldRowing @HellenicOlympic #Rowing pic.twitter.com/fwOvrIg2b4