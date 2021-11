Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επανέφερε στο προσκήνιο του παγκόσμιου τένις, τις διακοπές την ώρα του αγώνα για τα λεγόμενα “toilet breaks”, που δικαιούνται οι αθλητές και η ATP ετοιμάζεται να λάβει τα μέτρα της.

Μετά τις αντιδράσεις πολλών τενιστών για το χρόνο που περνούσαν κάποιοι τενίστες, όπως ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, στα αποδυτήρια, φαίνεται ότι υπάρχει η διάθεση από την Ομοσπονδία για αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η ATP εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι τενίστες, σε τρία λεπτά ανά διάλειμμα σε κάθε αγώνα.

Few months after US Open, the ATP is going to try to solve the problem related to “Change of attire and toilet breaks”.



As tried in #NextGenATP Finals, ATP in 2022 is seriously looking forward to introduce the rule “A player can take maximum 3 minutes after he enter the toilet”. pic.twitter.com/bJAM63Nion