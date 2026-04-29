Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Άνοδος πέντε θέσεων για τον Έλληνα πρωταθλητή στην κατάταξη της ATP

Η καλή πορεία του Έλληνα πρωταθλητή στη Μαδρίτη, τον ανέβασε στην παγκόσμια κατάταξη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε να βρίσκει σιγά σιγά καλό αγωνιστικό ρυθμό, από τη στιγμή που μπήκε η χωμάτινη σεζόν, με καλύτερή του στιγμή, την παρουσία του στο Madrid Open, στο οποίο έφτασε μέχρι τη φάση των “16”.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε -οριακό- αποκλεισμό από τον Κάσπερ Ρουντ με 2-1 σετ και η παρουσία του μέχρι τους “16” στο συγκεκριμένο τουρνουά έχει αντίκτυπο και στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε πέντε θέσεις στο ATP Ranking. Πλέον, ο Έλληνας αθλητής βρίσκεται στο Νο. 75 του κόσμου με 765 βαθμούς, στοχεύοντας σε ακόμη καλύτερη συγκομιδή στο προσεχές τουρνουά της Ρώμης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
94
77
55
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo