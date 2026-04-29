Στέφανος Τσιτσιπάς: Άνοδος πέντε θέσεων για τον Έλληνα πρωταθλητή στην κατάταξη της ATP

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε να βρίσκει σιγά σιγά καλό αγωνιστικό ρυθμό, από τη στιγμή που μπήκε η χωμάτινη σεζόν, με καλύτερή του στιγμή, την παρουσία του στο Madrid Open, στο οποίο έφτασε μέχρι τη φάση των “16”.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε -οριακό- αποκλεισμό από τον Κάσπερ Ρουντ με 2-1 σετ και η παρουσία του μέχρι τους “16” στο συγκεκριμένο τουρνουά έχει αντίκτυπο και στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε πέντε θέσεις στο ATP Ranking. Πλέον, ο Έλληνας αθλητής βρίσκεται στο Νο. 75 του κόσμου με 765 βαθμούς, στοχεύοντας σε ακόμη καλύτερη συγκομιδή στο προσεχές τουρνουά της Ρώμης.