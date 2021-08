Έπειτα από μία συγκλονιστική αναμέτρηση, η οποία είχε διάρκεια σχεδόν πέντε ώρες (!), ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Άντι Μάρεϊ με 3-2 σετ και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στον Άντι Μάρεϊ, ο οποίος θυμήθηκε τον παλιό του καλό εαυτό, βγάζοντας το… λάδι στον Έλληνα τενίστα. Το άλλοτε Νο.1 στον κόσμο προηγήθηκε με 2-1 στα σετ, ωστόσο ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, έκανε την ανατροπή κι επικράτησε με 3-2 σετ (2-6, 7-6 (7), 3-6, 6-3, 6-4).

Στον δεύτερο γύρο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αντριάν Μαναρινό από τη Γαλλία, ο οποίος προσπέρασε το εμπόδιο του -συμπατριώτη του- Πιέρ Ουγκέρ Ερμπέρ επίσης με 3-2 σετ (3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-3).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έπιασε τα δικά του στάνταρ, ωστόσο κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι, προκαλώντας, μάλιστα, τον έντονο εκνευρισμό του Άντι Μάρεϊ πριν το ξεκίνημα του πέμπτου και τελευταίου σετ, όταν κι αποχώρησε από το γήπεδο κι άργησε αρκετά να επιστρέψει.

Σ’ εκείνο το χρονικό σημείο, ο Μάρεϊ έχασε τη συγκέντρωση του, δέχθηκε το καθοριστικό μπρέικ που έκρινε το πέμπτο σετ και τελικά γνώρισε την ήττα, παρά την υπερπροσπάθεια που έκανε.

COME🔙 COMPLETE!



Stefanos becomes the 10th active player to win against each member of the Big 4 and what a way to do it!



An instant classic 2-6 7-6(7) 3-6 6-3 6-4 win in 4h49min: WHAT A HIGH-LEVEL MATCH!



SO PROUD @steftsitsipas 🤩#PameStef 🇬🇷 #USOpen pic.twitter.com/Iz1RoZSryA