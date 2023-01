Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ένα από τα καλύτερα σερβίς στο tour. Μια αποτυχημένη του προσπάθεια στο Australian Open, κόντρα στον Ταλόν Γκρίκσπορ, έχει γίνει viral.

Αν και έκανε ένα… σχεδόν αλάνθαστο ματς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μια φάση για blooper στην νίκη επί του Τάλον Γκρίκσπορ, στο Australian Open. Πιο συγκεκριμένα, ο 24χρονος Έλληνας πρωταθλητής έκανε ένα από τα χειρότερα σερβίς της καριέρας του στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ.

Το μπαλάκι δεν πήρε τα απαραίτητα φάλτσα για να κατέβει με δύναμη κι έτσι πήρε μια τραγική πορεία.

“Oh. My. Word.”



