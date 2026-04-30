Στέφανος Τσιτσιπάς για τη νέα του σύντροφο: «Είναι αυτή που πάντα αναζητώ στις δύσκολες στιγμές»

Η Κρίστεν Τομς έχει “κλέψει” την καρδιά του Έλληνα πρωταθλητή του τένις
ΦΩΤΟ gettyimages
ΦΩΤΟ gettyimages

Έχοντας περάσει μια σεζόν με πολλά αγωνιστικά προβλήματα και μετά τον χωρισμό του με την Πάουλα Μπαντόσα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προσπαθεί να μπει και πάλι σε ένα μονοπάτι σταθερότητας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό, φαίνεται πως παίζει και η νέα του σύντροφος, Κρίστεν Τομς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μιλά για τη σημασία που έχει στη ζωή του η Κρίστεν Τομς, η οποία βρέθηκε στο box του στο πρόσφατο Madrid Open, να κάθεται δίπλα στον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο.

Η 28χρονη Αμερικανίδα παλαιότερα είχε ασχοληθεί με το τένις, χωρίς όμως να προχωρά σε επαγγελματική καριέρα, στρέφοντας στη συνέχεια την… προσοχή της στο μόντελινγκ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε ανοικτά για τη νέα του σύντροφο, κατά τη διάρκεια του Madrid Open.

“Είναι πολύ γλυκιά. Μου αρέσει να βλέπω το πρόσωπό της στις δύσκολες στιγμές. Είναι το πρόσωπο που πάντα αναζητώ στις δύσκολες στιγμές ενός αγώνα. Είναι πάντα δίπλα μου εδώ και πολύ καιρό. Ξέρει από τένις, και αυτό είναι που κάνει τη παρουσία της στο γήπεδο ξεχωριστή. Έχει παίξει και η ίδια τένις, γνωρίζει την ψυχολογία του τένις”, δήλωσε πρόσφατα ο Τσιτσιπάς.

Αθλητικά
