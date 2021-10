Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, αλλά πήρε τη νίκη με 2-0 σετ [7-6(6), 6-4] και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του αυστριακού Όπεν.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χρειάστηκε να κάνει επική ανατροπή στο πρώτο σετ και να πάρει στις… λεπτομέρειες το δεύτερο σετ, για να βρεθεί στους “16” του τουρνουά, όπου και θα αντιμετωπίσει το νικητή του Λάγιοβιτς – Τιαφό.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε χωρίς ρυθμό το παιχνίδι και ο Ντιμιτρόφ είχε τρία μπρέικ πόιντ στα δύο πρώτα σέρβις γκέιμ του, χωρίς όμως να καταφέρει να τα εκμεταλλευτεί. Ο Στέφανος είχε έτσι την ευκαιρία να ανεβάσει την απόδοσή του στη συνέχεια και είχε δικό του μπρέικ πόιντ στο πέμπτο γκέιμ.

Ούτε αυτό όμως είχε αποτέλεσμα και οι δύο αθλητές οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ντιμιτρόφ βρέθηκε με τριπλό σετ πόιντ στο σερβίς του, αλλά χάνοντας και έναν απίθανο πόντο σε σμας, δεν κατάφερε να “κλείσει” το σετ. Το έκανε αντίθετα ο Τσιτσιπάς, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροπή, με τον πέμπτο σερί πόντο του, για το 1-0 στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστες “κράτησαν” πιο εύκολα τα σερβίς τους από την αρχή και μέχρι το 4-4. Στο 9ο γκέιμ ο Ντιμιτρόφ βρήκε το πρώτο μπρέικ πόιντ στο σετ από το 40-0, αλλά ο Στέφανος “άντεξε” και αμέσως μετά βρήκε διπλό σετ πόιντ για να “καθαρίσει” το παιχνίδι. Τα κατάφερε με την πρώτη και “έκλεισε” το σετ με μπρέικ για το 6-4 και το 2-0 στην αναμέτρηση.

Το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, πήρε έτσι την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του αυστριακού Όπεν, όπου και θα βρει μπροστά του τον νικητή του Λάγιοβιτς – Τιαφό.

