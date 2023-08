Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για το Western & Southern Open στο Σινσινάτι (ATP 1000) και έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του, με την πρεμιέρα του να περιλαμβάνει Αμερικανό.

Η κλήρωση στο Σινσινάτι, έφερε τον Τσιτσιπά απέναντι στον νικητή του “εμφυλίου” των Μπεν Σέλντον και Κρις Γιούμπανκς, με τον δεύτερο να έχει αποκλείσει πρόσφατα τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στο Wimbledon.

Αν πάρει την πρόκριση πάντως, ο Τσιτσιπάς μπορεί να βρει μπροστά του και τους Χούμπερτ Χούρκατς και Μπόρνα Τσόριτς (περσινός νικητής του τουρνουά), ενώ στους “16” διασταυρώνεται με τον Αντρέι Ρούμμπλεφ και στα ημιτελικά με το Νο1 του κόσμου, τον Κάρλος Αλκαράθ.

