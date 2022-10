Λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα κατά του πατέρα του, στον αγώνα κόντρα στον Ντένις Νόβακ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα ποστάρισμα που -για κάποιους- μπορεί να συνδεθεί με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκάλεσε αίσθηση στο χώρο του τένις, με την “επίθεση” που έκανε προς τον πατέρα του, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ντένις Νόβακ στο τουρνουά της Βιέννης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας τενίστας φάνηκε να ξεσπά με ύβρεις κατά του Απόστολου Τσιτσιπά, και προτροπές να φύγει από την εξέδρα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ημέρα μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο twitter: «Κανένας δεν μένει μαζί σου για πάντα. Μάθε να επιβιώνεις μόνος». Τα συμπεράσματα, δικά μας και δικά σας…

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.