Στέφανος Τσιτσιπάς: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε όπως οι Σπαρτιάτες και η Μαρία Σάκκαρη τυγχάνει να είναι Σπαρτιάτισσα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησαν εντυπωσιακά το United Cup για την Ελλάδα και μετά τη νίκη τους και στο διπλό κόντρα στην Ιαπωνία, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία τους.

Με τη λήξη του αγώνα τους, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη στάθηκαν στην επιστροφή του στο τένις μετά τους τραυματισμούς τους, ενώ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επισήμανε και τον… τρόπο των Σπαρτιατών που φέρνουν αμφότεροι στο κορτ.

Οι δηλώσεις του Τσιτσιπά

«Είναι εκπληκτικό που επέστρεψα, ήμουν εκτός πολύ καιρό. Το Περθ είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς μου για τένις. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω πλάκα όταν το λέω αυτό, αλλά το εννοώ. Με τη Μαρία έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στα χρόνια».

Είμαστε περήφανοι και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για τη χώρα μας στο γήπεδο, αυτό είναι που κάνουμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν βγάζουμε τα καλύτερα χτυπήματα ή όχι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως έκαναν και οι Σπαρτιάτες, προσπαθούμε να φέρουμε αυτό στο court. Και η Μαρία τυγχάνει να είναι Σπαρτιάτισσα!».

Οι δηλώσεις της Σάκκαρη

«Το να παίζω με τον Στεφ κάνει τη ζωή μου πολύ ευκολότερη, νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα στο court. Είναι μεγαλόσωμος και καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του γηπέδου, κάνοντάς το πιο εύκολο για μένα.

Έχουμε καλή χημεία, παίζουμε μαζί από το 2019, πρώτη φορά που παίξαμε μαζί ήταν στο Περθ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε υγιείς, παίζουμε ξανά καλά και απολαμβάνουμε το πνεύμα της ομάδας και τον χρόνο που περνάμε μαζί. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σε αυτή τη συνεργασία και την ομάδα».