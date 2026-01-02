Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη σάρωσαν την Ιαπωνία και στο διπλό του United Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έκαναν το καθήκον τους και στο διπλό κόντρα στην Ιαπωνία, κάνοντας το 3-0 για την Ελλάδα στο United Cup.

Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του United Cup έκανε η Ελλάδα, με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη να ισοπεδώνουν την ιαπωνική ομάδα.

Πρώτα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε 2-0 την Οσάκα, στη συνέχεια ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τον Μοτσιζούκι με 2-0, ενώ στο διπλό ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη επικράτησαν με 2-0 (6-2, 6-3) των Νάο Χιμπίνο/Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα.

Με συνολικό σκορ 3-0 και χωρίς να χάσει κανένα σετ (6-0), η Ελλάδα είναι μεγάλο φαβορί για πρόκριση στα προημιτελικά. Τη Δευτέρα (5/1/2025) η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τη Βρετανία.