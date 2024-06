Στέφανος Τσιτσιπάς – Κάρλος Αλκαράθ 0-3: Ήττα και αποκλεισμός στα προημιτελικά του Roland Garros

O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε για μία ακόμη φορά να βάλει… δύσκολα στον Κάρλος Αλκαράθ και ηττήθηκε με 3-0 σετ [6-3, 7-6(3), 6-4] στα προημιτελικά του Roland Garros, μένοντας εκτός συνέχειας στο γαλλικό Γκραν Σλαμ.

Παρότι “πάλεψε” το δεύτερο και το τρίτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα σε straight sets από τον Κάρλος Αλκαράθ και βρέθηκε στο 6-0 εναντίον του, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Roland Garros.

Ο Ισπανός προκρίθηκε έτσι στους “4” και θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ για μία θέση στον τελικό, με τον νικητή να είναι και το φαβορί για τον τίτλο, μετά την απόσυρση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τραυματισμό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι, αφού δέχθηκε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του αγώνα και έδωσε από την αρχή το προβάδισμα και την… ψυχολογία στον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός κατάφερε έτσι να κρατήσει εύκολα στη συνέχεια το σερβίς του και με δεύτερο μπρέικ έκλεισε με 6-3 το πρώτο σετ, για το 1-0 στο ματς.

Η εικόνα του αγώνα ήταν ίδια και στο δεύτερο σετ, με τον Αλκαράθ να βρίσκει μπρέικ στο πρώτο σέρβις γκέιμ του Τσιτσιπά και να φθάνει στο 3-0 και το 4-2. Σε εκείνο το σημείο όμως, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έβγαλε αντίδραση και με το πρώτο δικό του μπρέικ στο ματς, κατάφερε να ισοφαρίσει και να στείλει τελικά το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί όμως, ο Ισπανός “κυριάρχησε” από την αρχή και με 7-3, έκανε το 7-6 στα γκέιμ και το 2-0 στο ματς.

Alcaraz grabs the second as well #RolandGarros pic.twitter.com/oDP4skuSHv