Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε ούτε φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω στο US Open. Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που είχε διάρκεια 4 ώρες κι 7 λεπτά, ο απίθανος Κάρλος Αλκαράθ νίκησε με 3-2 σετ (3-6, 6-4, 6-7, 6-0, 7-6) τον Έλληνα τενίστα και τον άφησε εκτός διοργάνωσης, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν το μεγάλο φαβορί κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ, ωστόσο ο 18χρονος Ισπανός τενίστας έκανε το παιχνίδι της ζωής του και “λύγισε” τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει ποτέ μέχρι στιγμής στην καριέρα του αισθητή την παρουσία του στο αμερικανικό γκραντ σλαμ.

Με σχεδόν όλο το γήπεδο στο πλευρό του, ο Αλκαράθ απέδειξε ότι το μέλλον του ανήκει, πετώντας εκτός διοργάνωσης το No.3 του κόσμου και συνεχίζει να ονειρεύεται. Επόμενος αντίπαλος για το νέο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου τένις είναι ο 32χρονος Πέτερ Γκόγιοβτσικ, ο οποίος επικράτησε με 3-1 (3-6, 6-3, 6-1, 6-4) του Ελβετού Χένρι Λαακσόνεν. Ο Γερμανός βρίσκεται στην 141η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ δεν έχει βρεθεί ψηλότερα από την 39η.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέτυχε και πάλι να περάσει στους “16” του US Open, παρά το γεγονός ότι έδειξε σε ορισμένα διαστήματα ικανός να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη.

