Στέφανος Τσιτσιπάς – Κάσπερ Ρουντ 1-2: Τεράστια ανατροπή για τον Νορβηγό τενίστα και πρόκριση στους «8» του Madrid Open

Ο Κάσπερ Ρουντ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το “στέμμα” του στο Madrid Open! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρίμωξε στα… σχοινιά τον Νορβηγό τενίστα, έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, αλλά το Νο15 στην παγκόσμια κατάταξη δεν το έβαλε ποτέ κάτω και επικράτησε με ανατροπή (2-1 σετ), παίρνοντας την πρόκριση για προημιτελικά του τουρνουά.

Ο αναγεννημένος -στη χωμάτινη επιφάνεια- Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μεγάλη μάχη κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ, όμως έχασε δύο ματς πόιντ στο τρίτο σετ και “λύγισε”, με τα τρία σετ να κρίνονται στο τάι μπρέικ (7-4, 2-7, 3-7) και τον αγώνα να ολοκληρώνεται μετά από 2 ώρες και 58 λεπτά περίπου..

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο80) αποκλείστηκε έτσι από τον περσινό νικητή του 1000αριού τουρνουά της Μαδρίτης, στο Arantxa Sanchez Stadium, με τον Κάρπερ Ρουντ να περιμένει στον επόμενο γύρο το νικητή του αγώνα του Φραν Σερούντολο με τον Αλεξάντερ Μπλοκς.

Πλέον ο 27χρονος Έλληνας τενίστας στρέφει την προσοχή του στο διπλό της διοργάνωσης, όπου με παρτενέρ τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της φάσης των «16» με το δίδυμο των Γκουίντο Αντρεότσι (Αργεντινή)/Μανουέλ Γκινάρ (Γαλλία).

Οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους στο πρώτο σετ, με τον Τσιτσιπά, μάλιστα, να «σβήνει» break-point του Ρουντ στο 8ο γκέιμ. Έτσι, με το σκορ στο 6-6, οι δύο τενίστες έλυσαν τις… διαφορές τους στο tie-break, με τον Ρουντ να προηγείται 1-0 και 2-1, αλλά τον Τσιτσιπά να αντιδρά, να περνάει μπροστά με 5-2 και να επικρατεί τελικά με 7-4.

Οι δύο «μονομάχοι» κράτησαν το σερβίς τους και στο δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά να καταφέρνει να προηγηθεί 6-5 του Νορβηγού, ο οποίος «έσβησε» break-point του Έλληνα πρωταθλητή στο δεύτερο γκέιμ. Ο Ρουντ σέρβιρε για να μείνει στο ματς και ισοφάρισε με “love game” σε 6-6, με αποτέλεσμα και το δεύτερο σετ να οδηγηθεί στο tie-break. Εκεί ο Ρουντ προηγήθηκε 3-0 και 6-1, για να ισοφαρίσει τα σετ σε 1-1.

Έτσι, οι δύο αντίπαλοι έλυσαν οριστικά τις… διαφορές τους στο τρίτο σετ. Στο τέταρτο γκέιμ ο Ρουντ προηγήθηκε 40-15 και βρέθηκε πολύ κοντά στο break, αλλά ο Τσιτσιπάς κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2, ενώ αμέσως μετά «έσπασε» το σερβίς του Νορβηγού για το 3-2. Ο Ρουντ προηγήθηκε 40-0 στο έκτο γκέιμ, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες του για break, με αποτέλεσμα ο Τσιτσιπάς να κρατήσει το σερβίς του για το 4-2. Ο Νορβηγός μείωσε σε 4-3, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το 5-3 και έφτασε πολύ κοντά στο break στο ένατο γκέιμ, όταν προηγήθηκε 40-15. Όμως, ο Ρούουντ «έσβησε» την προσπάθεια για break-point του Έλληνα πρωταθλητή και κράτησε το σερβίς του, μειώνοντας σε 5-4.

Αμέσως μετά ο Νορβηγός έκανε break και ισοφάρισε σε 5-5, πριν κρατήσει το δικό του σερβίς με “love game” και προηγηθεί 6-5. Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για να μείνει «ζωντανός» στο ματς και έκανε το 6-6, με αποτέλεσμα και το τρίτο σετ να κριθεί στο tie-break. Εκεί ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 2-0 και 3-1, αλλά ο Ρουντ αντέδρασε, με πέντε διαδοχικούς πόντους έκανε το 6-3 και πανηγύρισε τη νίκη-πρόκριση στους «8».

Με αυτή τη νίκη, ο Κάσπερ Ρουντ έφτασε τις τέσσερις κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά από έξι αγώνες που έχουν τεθεί αντιμέτωποι.