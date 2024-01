Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Λούκα Βαν Ας και πήρε επιβλητική νίκη με 3-0 σετ (6-3, 6-0, 6-4) και την πρόκριση για τη φάση των “16” του Australian Open.

Μπορεί να ήταν έτσι κι αλλιώς το φαβορί κόντρα στον 19χρονο Βαν Ας, Νο 79 στην παγκόσμια κατάταξη, όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο7 στον κόσμο) έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση για να φθάσει στη νίκη και έδειξε να βρίσκει ρυθμό ενόψει της συνέχειας, δημιουργώντας προσδοκίες για μία νέα διάκριση στο Australian Open, μετά τον περσινό τελικό στο αυστραλιανό Γκραν Σλαμ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας “καθάρισε” τον ανερχόμενο Γάλλο αντίπαλό του σε μόλις 2 ώρες και δύο λεπτά, για να προκριθεί στους “16” του τουρνουά, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ (Νο12), ο οποίος με τη σειρά του επικράτησε με 3-1 σετ (3-6, 6-4, 6-2, 6-2) του Φάμπιαν Μαροζάν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε επιφυλακτικά το παιχνίδι, καθώς ο ίδιος προέρχεται και από τραυματισμό, επιτρέποντας στον Λούκα Βαν Ας να βρει και δύο μπρέικ πόιντ στα πρώτα γκέιμς του πρώτου σετ. Απέτρεψε όμως το προβάδισμα του Γάλλου τενίστα και βρήκε τη δική του ευκαιρία για ένα μπρέικ, το οποίο και ήταν αρκετό για να του χαρίσει το πρώτο σετ, με 6-3.

Ακολούθησε ένας… περίπατος για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, αφού έχοντας βρει πλέον ρυθμό και ψυχολογία, ο Τσιτσιπάς τα έκανε όλα τέλεια στο δεύτερο σετ και συνέτριψε τον αντίπαλό του με 6-0, φθάνοντας με επιβλητικό τρόπο στο 3-0 του αγώνα.

Στο τρίτο σετ, ο Βαν Ας προσπάθησε να αντιδράσει και βρίσκοντας πρώτος ένα μπρέικ, προηγήθηκε με 3-0, αλλά ο Τσιτσιπάς έβγαλε αντίδραση και με δικό του μπρέικ μείωσε σε 3-2, βάζοντας ξανά το ματς στα ίσια. Έκανε μάλιστα και δεύτερο μπρέικ στο τέλος για να “κλείσει” το σετ με 6-4 και το ματς με 3-0 σετ, πανηγυρίζοντας μία ακόμη νίκη στο Australian Open και την πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης.

