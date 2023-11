Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κληρώθηκε στο Green Group του ATP Finals, με τον Έλληνα τενίστα να βρίσκει στο δρόμο του τους Νοβακ Τζόκοβιτς, Χόλγκερ Ρούνε και Γιάνικ Σίνερ.

Συγκεκριμένα ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μια ιδιαίτερη απαιτητική κλήρωση, αφού στο στο Green Group του ATP Finals, ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τους Γιάνικ Σίνερ, Χόλγκερ Ρούνε, καθώς και Νοβακ Τζόκοβιτς.

Κάπως έτσι οι τέσσερεις παίκτες θα διεκδικήσουν τα δυο εισιτήρια για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, σε ένα όμιλο αρκετά απαιτητικό.

Στο Red Group επικεφαλής είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, που έχει μαζί του τους Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Σάσα Ζβέρεφ.

Τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν την Κυριακή (12/11), με την διοργάνωση να ολοκληρώνεται την Παρασκευή (17/11). Από τα γκρουπ θα προκριθούν οι δυο πρώτοι, οι οποίοι θα αναμετρηθούν στα ημιτελικά(18/11), ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή(19/11).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Σίνερ, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η ημερομηνία και η ώρα του παιχνιδιού.

The 2023 #NittoATPFinals singles & doubles groups are officially set.



Who are you picking to take home the pic.twitter.com/mmNYi5NYwS