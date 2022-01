Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να δώσει το πρώτο του επίσημο ματς για το 2022. Η εικόνα του, με πάγο στον αγκώνα του, θορύβησε τους θαυμαστές του, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε καθησυχαστικός και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο διπλό της Ελλάδας με την Πολωνία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν έτοιμος να… μπει στη μάχη του ATP Cup και σε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, αντικαταστάθηκε από τον Αριστοτέλη Θάνο.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των διοργανωτών, ο Έλληνας πρωταθλητής αποσύρθηκε από το παιχνίδι κόντρα στον Χούμπερτ Χούρκατς, λόγω προβλήματος στον αγκώνα, την ώρα που η εικόνα του -με πάγο στο συγκεκριμένο σημείο- θορύβησε τους θαυμαστές του.

Θυμίζουμε ότι ο 23χρονος τενίστας χειρουργήθηκε στον αγκώνα τον Νοέμβριο. Ο ίδιος, πάντως, εμφανίστηκε καθησυχαστικός μετά την απόσυρσή του από τον αγώνα για το ATP Cup.

«Η αποθεραπεία μετά την εγχείρηση στον αγκώνα είναι στον σωστό δρόμο εν όψει Μελβούρνης και σήμερα έγινε ένα προληπτικό βήμα για να είμαι σίγουρος πως θα είμαι εκεί. Θα πάρουμε κάθε μέρα, κάθε ματς ξεχωριστά μέχρι τότε».

Οι διοργανωτές του ATP Cup διευκρίνισαν ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε μόνο από το συγκεκριμένο ματς και όχι γενικότερα από το τουρνουά. Λίγες ώρες μετά, ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε δίπλα στον Περβολαράκη, στο διπλό της Ελλάδας με την Πολωνία.

World No. 1076 Aristotelis Thanos subs in to face Hubert Hurkacz at #ATPCup Feel better, @steftsitsipas 🙏 pic.twitter.com/rx3e1B4Es5

Well, according to Tsitsipas, his withdrawal from today’s match against Hubert Hurkacz was precautionary.



That’s good news, I guess.#ATPCup pic.twitter.com/Y4sFOZ7jOL