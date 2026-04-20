Στέφανος Τσιτσιπάς: Πτώση 13 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη για τον Έλληνα τενίστα

Ο αποκλεισμός του Στέφανου Τσιτσιπά από τον πρώτο γύρο στη Βαρκελώνη τον έφερε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, αφού κατρακύλησε στη 80ή θέση, προσεγγίζοντας την 82η που ήταν τον Μάρτιο του 2018.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε ακόμα 13 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ATP μετά την ήττα από τον Φαμπιάν Μαροζάν και θα κληθεί στο τουρνουά της Μαδρίτης να καταφέρει να υπερασπιστεί τους 50 βαθμούς από πέρυσι για να μην έχει ακόμα πτώση, που θα τον φέρει κοντά στο νούμερο 100 του κόσμου.

Η κλήρωση της διοργάνωσης της Μαδρίτης θα γίνει σήμερα (20/04/26, 12:00) και δεδομένα ο Έλληνας τενίστας θα συναντήσει από νωρίς δυνατούς αντιπάλους, λόγω της καθίζησής του στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Σίνερ παρέμεινε στο νούμερο 1 της κατάταξης και στη Μαδρίτη θα έχει την ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά από τον δεύτερο Αλκαράθ.

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε μία θέση και πλέον είναι στο νούμερο 37 και θα υπερασπιστεί στη Μαδρίτη την περσινή της παρουσία στον τέταρτο γύρο του τουρνουά.