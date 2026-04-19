Η κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη στο 1000αρι τουρνουά της Μαδρίτης

Τα δύσκολα ξεκινούν από τον δεύτερο γύρο για την Ελληνίδα τενίστρια
Η Μαρία Σάκκαρη, No38, έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο χιλιάρι τουρνουά της Μαδρίτης “Mutua Madrid Open”. Η Ελληνίδα τενίστρια θα βρει πρώτη αντίπαλο την Τζάνις Τζεν από την Ινδονησία, Νο40 στην παγκόσμια κατάταξη.

Αν προκριθεί στον δεύτερο γύρο του WTA 1000, τότε η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με τη Ρωσίδα Λιουντμίλα Σαμσόνοβα (No20) και στον τρίτο γύρο λογικά θα περιμένει η Τσέχα Λίντα Νόσκοβα (No13).

Η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο μετά, αφού εν συνεχεία λογικά… θα περιμένει η Κόκο Γκοφ (Νο3). Στα προημιτελικά η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο5), που έχει στο δικό της τέταρτο και τη Βικτόρια Εμπόκο.

Στα ημιτελικά, Γκοφ και Πεγκούλα διασταυρώνονται με τις Έλενα Ριμπάκινα και Αμάντα Ανισίμοβα, ενώ στην άλλη μεριά του ταμπλό βρίσκονται οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Ίγκα ΣΦιάτεκ, που μπορούν να συναντηθούν από τα ημιτελικά.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα, που έχει στην πλευρά της την Ίγκα Σβιόντεκ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τρίτη (21/4).

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σαμπαλένκα-Παολίνι

Σφιάτεκ-Σβιτολίνα

Πεγκούλα-Γκοφ

Ανισιμόβα-Ριμπάκινα

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
292
216
123
120
94
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
