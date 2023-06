Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε τις φοβερές εμφανίσεις του στο φετινό Roland Garros και “διέλυσε” με 3-0 σετ (7-5, 6-3, 6-0) τον Σεμπάστιαν Όφνερ, πανηγυρίζοντας εύκολα την πρόκριση στα προημιτελικά του γαλλικού Γκραν Σλαμ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Όφνερ να κάνει πρώτος μπρέικ, αλλά ο Τσιτσιπάς βρήκε γρήγορα ρυθμό και κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή από το πρώτο σετ. Στη συνέχεια πάτησε μάλιστα το… γκάζι και δεν έδωσε το δικαίωμα στον αντίπαλό του να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε με 7-5 το 1-0 στο παιχνίδι και στο δεύτερο σετ πήρε από νωρίς το προβάδισμα, φθάνοντας εύκολα, με 6-3 στο 2-0. Ακολούθησε ένα “πάρτι” στο τρίτο σετ, με τον Τσιτσιπά να επιτρέπει στον Όφνερ να πάρει… ανάσα, για το 6-0 στα γκέιμ και το 3-0 στα σετ, που “σφράγισε” και τη νίκη του.

Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης προκρίθηκε έτσι στους “8” του Roland Garros και ετοιμάζεται για μεγάλο ντέρμπι με το Νο1 του κόσμου, τον Ισπανό, Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος απέκλεισε νωρίτερα με τη σειρά του, επίσης με 3-0 σετ, τον Ιταλό Μουζέτι.





Stefanos Tsitsipas is through to his third quarter-final at Roland-Garros!



Carlos Alcaraz awaits… ⌛ pic.twitter.com/Gnr4pKpez8