Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ τον Ντομινίκ Τιμ στη Μαδρίτη, έχοντας σε εκπληκτική βραδιά το σερβίς του, πετυχαίνοντας ένα σπάνιο σερί χτυπημάτων.

Από τα τέλη του πρώτου σετ μέχρι και το τρίτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αστόχησε ούτε σε ένα πρώτο σερβίς και με 39 συνεχόμενα εύστοχα, δεν επέτρεψε στον Τιμ να πάρει “ανάσα”, μετά το αρχικό του προβάδισμα στον αγώνα.

Το γεγονός επέτρεψε στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να φθάσει στη νίκη και την πρόκριση επί του αντιπάλου του, ενώ παράλληλα το σχετικό video έγινε viral.

The 39 Serves 🎬@steftsitsipas made 39 first serves in-a-row in his match last night against Thiem! 🤯#MMOpen pic.twitter.com/hKnCGP6Yuy