Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τραβάει πάντα όλα τα βλέμματα πάνω του, όταν κάνει αναρτήσεις στα social media. Ο Έλληνας τενίστας “ξαναχτύπησε” στο twitter, αυτή τη φορά με υπονοούμενο λογικά για τον Νικ Κύργιο.

Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τον ανεπανάληπτο τσακωμό του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νικ Κύργιο στο Wimbledon, με τους δύο τενίστες να ξεφεύγουν τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και στις δηλώσεις τους μετά το τέλος της μεταξύ τους μάχη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία νέα ανάρτηση στο twitter, γράφοντας: «Η ικανότητά μου να αναγνωρίζω το λάθος μου καθορίζεται σε μεγάλο ποσοστό από τη συμπεριφορά του ανθρώπου με τον οποίο τσακώνομαι».

Όλα δείχνουν πως το “καρφί” πηγαίνει κατευθείαν στον Νικ Κύργιο, ο οποίος συνεχίζει την τρομερή πορεία του στο Wimbledon και δείχνει ικανός να φτάσει πολύ μακριά στη διοργάνωση.

My ability and capacity to acknowledge I was wrong is largely determined by the attitude of the person I’m arguing with.