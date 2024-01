Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε… άφωνο τον Ζιζού Μπεργκς, με τον πόντο που πέτυχε στη μεταξύ τους “μάχη”, στον πρώτο γύρο του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε με το… δεξί στο φετινό Australian Open, επικρατώντας με ανατροπή του Ζιζου Μπεργκς με 5-7, 6-1, 6-1, 6-3.

Ο Έλληνας πρωταθλητής (ο 7 στην παγκόσμια κατάταξη) έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, αλλά στη συνέχεια “διέλυσε” τον αντίπαλό του και πέρασε στο δεύτερο γύρο του πρώτου Grans Slam της σεζόν.

Ο… δρόμος του Στέφανου Τσιτσιπά προς τη νίκη, άνοιξε με τον πιο απίστευτο τρόπο! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κατάφερε να πετύχει το πρώτο του μπρέικ στον αγώνα, παρότι του χτύπημα του Μπεργκς πήρε περίεργη τροχιά και γύρισε στη δική του πλευρά του φιλέ!

Ο Τσιτσιπάς πέρασε τη ρακέτα, προσέχοντας παράλληλα να μην ακουμπήσει το φιλέ, πήρε τον πόντο και άφησε τον αντίπαλό του να αναρωτιέται, για το πως το κατάφερε.

Tsitsipas hit the shot of the year against Bergs



Zizou hit a shot that barely goes over the net



Stefanos reached over & slaps it away



He put every ounce of effort into not touching the net



Zizou can’t believe it



Pure entertainment



pic.twitter.com/jm8TSvxYWi