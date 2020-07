Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Δημήτρης Ιτούδης βρίσκεται στην Ελλάδα μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων στο μπάσκετ λόγω του κορονοϊού και βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί τη μονή της Αγίας Λαύρας στο Άγιο Όρος.

Ο Ιτούδης φωτογραφήθηκε μάλιστα με τον ηγούμενο της μονής, στον οποίο και προσέφερε ένα σουβενίρ της ομάδας του ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπως αποκάλυψε μέσω σχετικής φωτογραφίας, η ίδια η ρωσική ομάδα.

“Ο προπονητής μας, Δημήτρης Ιτούδης, προσκλήθηκε στη διάσημη μονή της Αγίας Λαύρας κι άφησε ένα σουβενίρ από τον ίδιο και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας”, έγραψε σε σχετική ανάρτησή της στο twitter, η “ομάδα του στρατού” στη Ρωσία.

Our coach @ItoudisD was invited to the famous Agia Lavra Monastery and left the souvenir from himself and CSKA.#CSKAbasket pic.twitter.com/hVkSmjB2Ec