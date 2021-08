Ο Γιώργος Γιακουμάκης έγινε η 10η μετεγγραφή της Σέλτικ σε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο και… δίνει και ένα ποσό στην ΑΕΚ.

Πενταετές συμβόλαιο με την Σέλτικ υπέγραψε με την Σέλτικ ο Γιώργος Γιακουμάκης, με τους Κέλτες να ανακοινώνουν τη μετεγγραφή του Έλληνα διεθνή επιθετικού.

Η Φένλο θα πάρει περίπου 2,5 εκατ. ευρώ για την πώληση του κορυφαίου σκόρερ της (26 γκολ στην περσινή Eredivisie), ενώ ένα μικρό ποσό θα μπει και στα… ταμεία της ΑΕΚ (υπήρχε ποσοστό μεταπώλησης στη συμφωνία που είχε κάνει με τον ολλανδικό σύλλογο για την μετεγγραφή του Γιακουμάκη).

“Είμαι χαρούμενος που θα είμαι εδώ για πολλά χρόνια και δεν μπορώ να περιμένω να γνωριστώ με τους νέους μου συμπαίκτες. Η Σέλτικ είναι ένας από τα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου με τους καλύτερους οπαδούς. Είναι ένα σύλλογος που θαύμαζα τόσο και τώρα είναι τιμή που θα φορέσω τη φανέλα του. Το να ξέρω ότι ο προπονητής μου ήθελε τόσο πολύ να ενσωματωθώ στη Σέλτικ είναι πραγματικά κάτι τιμητικό και νομίζω ότι έχω κάνει τη σωστή επιλογή.

Έχουμε μπροστά μας αυτή τη σεζόν μερικές συναρπαστικές προκλήσεις στη Σκωτία και την Ευρώπη και θα κάνω ότι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο και να φέρω επιτυχίες στην ομάδα” ανέφερε ο Γιακουμάκης στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σέλτικ.





Giorgos Giakoumakis has joined #CelticFC on a five-year deal, subject to international clearance!#WelcomeGiakoumakis