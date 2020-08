Η Άρσεναλ ήταν η μεγάλη νικήτρια του τελικού του Community Shield (σ.σ Σούπερ Καπ Αγγλίας), καθώς μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, “λύγισε” τη Λίβερπουλ με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2020-21.

Το δεύτερο τρόπαιό της μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα πανηγύρισε η Άρσεναλ, η οποία μετά το κύπελλο Αγγλίας κατέκτησε σήμερα και το Community Shield (σ.σ Σούπερ Καπ Αγγλίας), νικώντας στο Γουέμπλεϊ τη Λίβερπουλ με 5-4 στα πέναλτι.

Είναι η 16η φορά που οι “κανονιέρηδες” κατακτούν τον τίτλο, μένοντας μόνοι δεύτεροι στη λίστα με τους πολυνίκες του θεσμού, όπου επικεφαλής είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 21 τρόπαια.

Ο κανονικός αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 1-1, με τους κυπελλούχους να ανοίγουν το σκορ στο 12΄ με τον Ομπαμεγιάνγκ και τους πρωταθλητές “κόκκινους” να απαντούν στο 73΄ με τον Μιναμίνο, που μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

All square in the #CommunityShield as @takumina0116 equalises! ⚽️ pic.twitter.com/zMeNEqMxUF