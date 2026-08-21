Στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για τον Ολυμπιακό

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό.

Ο Μεξικανός επιθετικός έφτασε στο “Ελ. Βενιζέλος” το μεσημέρι της Παρασκευής (21/8/2026), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

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Ο Αρμάντο Γκονζάλες θα περάσει τις επόμενες ώρες από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το Σάββατο (22/8/2026).

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σεζάρ Λουίς Μέρλο, η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τσίβας είναι στα 12 εκατ. δολάρια για 80% των δικαιωμάτων του Γκονζάλες, ο οποίος θα υπογράψει για πέντε χρόνια στους Πειραιώτες.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες μέτρησε 24 γκολ σε 38 αγώνες την περασμένη σεζόν και διακρίνεται για την εκτελεστική του δυνατότητα, αποτελώντας το ιδανικό συμπλήρωμα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της ερυθρόλευκης επίθεσης.