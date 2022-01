Ο Κλέι Τόμπσον επιστρέφει στην μπασκετική… δράση μετά από 941 ημέρες απουσίας και ο προπονητής του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στιβ Κερ, την παρομοίασε με αυτήν του Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Κλέι Τόμπσον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ του NBA, καθώς ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί τους Γουόριορς στην αναμέτρηση με τους Καβαλίερς που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (σ.σ. ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα).

Ο 31 ετών γκαρντ επιστρέφει στη… δράση μετά από 941 ημέρες απουσίας, καθώς πριν από σχεδόν 31 μήνες υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο στο Game 6 των τελικών του 2019 στο NBA με τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο Τόμπσον υποβλήθηκε σε επέμβαση και έχασε ολόκληρη τη σεζόν 2019-20. Επέστρεψε στις προπονήσεις των Γουόριορς τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο τον Νοέμβριο υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα πριν από την έναρξη της σεζόν 2020-21, με αποτέλεσμα να τεθεί «νοκ άουτ» για άλλη μια σεζόν.

Ο Τόμπσον ξεπέρασε και αυτό τον τραυματισμό και πήρε το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πολεμιστών», μετά από 175 αγώνες. Πλέον, ο προπονητής της ομάδας, Στιβ Κερ, τρίβει… τα χέρια του! Ο κόουτς των Γουόριορς αναφέρθηκε στο comeback του Τόμπσον , τονίζοντας πως είναι τόσο σημαντικό σαν γεγονός, όπως το ρεκόρ τριπόντων του Στεφ Κάρι, αλλά και η επιστροφή του Μάικλ Τζόρνταν στους Σικάγο Μπουλς.

«Δεν είναι το αποτέλεσμα που περιμένουμε, είναι η στιγμή, η περίσταση. Και αυτό γιορτάζουμε. Στη Νέα Υόρκη, αυτό που γιορτάσαμε ήταν το αντίκτυπο του Στεφ Κάρι στο μπάσκετ, στην Ιντιανάπολις ήταν η επιστροφή του Μάικλ Τζόρνταν, Και με τον Κλέι, είναι η στιγμή για το πείσμα ενός ανθρώπου και την αγάπη του για το παιχνίδι, αλλά και την αγάπη όλων. Γι’ αυτό θα είναι ξεχωριστό», ανέφερε ο πρώην συμπαίκτης του “Αέρινου”.

