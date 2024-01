Η χήρα του Τζέρι Κράους έκλαψε, ακούγοντας τις αποδοκιμασίες των οπαδών των Σικάγο Μπουλς προς τον άνθρωπο που δημιούργησε την super ομάδα των 90’s και ο Στιβ Κερ θέλησε να εκφράσει τον εκνευρισμό του για την τραγική αντίδραση της… εξέδρας.

Οι Σικάγο Μπουλς τίμησαν τους θρύλους της ομάδας στο ημίχρονο του αγώνα τους με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με αρκετούς φίλους της ομάδας να ξεσπούν σε αποδοκιμασίες, τη στιγμή που στα matrix του γηπέδου εμφανίστηκε η φωτογραφία του Τζέρι Κράους, κάνοντας τη χήρα του, Θέλμα, να δακρύσει. Ο Στιβ Κερ (προπονητή των Γουόριορς), εξέφρασε τον εκνευρισμό του για την απρέπεια των οπαδών, μετά το τέλος του αγώνα των δυο ομάδων.

«Δεν τα άκουσα. Ήμουν στα αποδυτήρια, αλλά κάποιος μου το είπε και είναι απλά ντροπιαστικό. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι συντετριμμένος για τη Θέλμα και την οικογένεια του Κράους.

Είτε ο κόσμος συμπαθούσε τον Τζέρι είτε όχι. Είτε διαφώνησαν με την απόφαση να συνεχίσει… είμαστε εδώ ώστε να τιμήσουμε εκείνη την ομάδα. Ο Τζέρι έκανε μία καταπληκτική δουλειά ώστε να τη φτιάξει. Η σημερινή ημέρα και η χθεσινή ήταν για τη χαρά και την αγάπη που ένιωσε η πόλη του Σικάγο και είμαι απογοητευμένος από τους οπαδούς. Όσοι γιούχαραν θα έπρεπε να ντρέπονται» δήλωσε ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς.

“It’s absolutely shameful … they should be ashamed.”



Steve Kerr sounds off on Bulls fans booing Jerry and Thelma Krause during the Ring of Honor ceremony pic.twitter.com/KQXUjwfx8M