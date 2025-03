Στίβεν Γκρέιχαμ: Ο πρωταγωνιστής του «Adolescence» υποστηρίζει τη Λίβερπουλ και δεν το κρύβει

Ο Στίβεν Γκρέιχαμ κατάφερε μέσα από τη βρετανική μίνι σειρά, “Adolescence” να βρεθεί στο επίκεντρο. Ο Άγγλος ηθοποιός -μεγαλωμένος λίγο έξω από το Λίβερπουλ– είναι ένας από τους δυο δημιουργούς της σειράς του Netflix, που απαρτίζεται από τέσσερα επεισόδια, γυρισμένα με απαιτητικό μονοπλάνο.

Η ερμηνεία του Στίβεν Γκρέιχαμ, στο ρόλο του πατέρα… απλά συγκλονιστική, χωρίς να πούμε κάποιο spoiler και να δώσουμε κάποια πληροφορία για τη σειρά του Netflix, που δεν θα έπρεπε.

Στο βιογραφικό του Γκρέιχαμ υπάρχουν πολλές γνωστές ταινίες (μεταξύ αυτών, το “Snatch”, το “Gangs of New York”, το “The Irishman” και το “The Damned United”) αλλά και σειρές (όπως το “Band of Brothers”, το “Line of Duty” και το “A Thousand Blows”).

Μεγαλωμένος στο Λίβερπουλ, ο Γκρέιχαμ είναι οπαδός των “ρεντς” και μιλάει γι’ αυτούς σε κάθε ευκαιρία. Όταν το φθινόπωρο του 2019 σε μια συνέντευξη ρωτήθηκε για το εάν θα διάλεγε να κερδίσει ένα Όσκαρ ή να κερδίσει η Λίβερπουλ την Premier League, η απάντηση του ήταν αυθόρμητη: “Premier League”. Μερικούς μήνες μετά, η ομάδα του Κλοπ κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από τριάντα χρόνια!

Παράλληλα, ο Γκρέιχαμ έχει και μια συμπάθεια στην Σέλτικ. Μάλιστα, το 2013 τον προσκάλεσαν να παίξει στο φιλανθρωπικό φιλικό που διοργανώθηκε για τον Στίλιαν Πετρόφ, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη εμπειρία, ως μια από τις καλύτερες της ζωής του!

“Το να παίξω στο Σέλτικ Παρκ ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Νωρίτερα ήμουν στα αποδυτήρια και έδενα τα κορδόνια μου. Φορούσα ένα ζευγάρι Adidas World Cup. Ενώ ήμουν σκυμμένος πρόσεξα ότι λίγο πιο πέρα είχε κι άλλος τα ίδια παπούτσια με μένα. Αμέσως σκέφτηκα «καλή επιλογή». Όταν σήκωσα το κεφάλι ανακάλυψα ότι ήταν ο Χένρικ Λάρσον! Τον κοίταξα, με κοίταξε κι αυτός και τότε σχολίασε «ωραία παπούτσια». Το μόνο που κατάφερα να απαντήσω ήταν «ευχαριστώ, φίλε»” είχε αναφέρει.