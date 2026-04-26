Στο Champions League και του χρόνου η Ντόρτμουντ

Πιστή στο… ραντεβού της με τα αστέρια του Champions League θα είναι και τη νέα σεζόν η Ντόρτμουντ.

Με την άνετη νίκη της με 4-0 επί της Φράιμπουργκ, στο ματς που «έριξε» την αυλαία της 31ης αγωνιστικής, η Ντόρτμουντ εξασφάλισε και μαθηματικά μία θέση στην πρώτη τετράδα της Bundesliga και εξασφάλισε για ακόμη μία χρονιά το εισιτήριο για το Champions League.

Οι Βεστφαλοί «καθάρισαν» το ματς από το πρώτο ημίχρονο, με τέρματα των Μπάιερ, Γκιρασί και Μπενσεμπαϊνί, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε λίγο πριν τη λήξη ο Φάμπιο Σίλβα. Η Φράιμπουργκ υποχώρησε όγδοη, σε ισοβαθμία με την έβδομη Αϊντραχτ, με την οποία θα μονομαχήσουν ως το τέλος για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής στην Bundesliga

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1

(22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού – 78΄ Ντοέκι)

Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4

(15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ – 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)

Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0

Άουγκσμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(45΄ Κάντε – 66΄ Ντοάν)

Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0

(3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί)

Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2

(78΄ Βάλντσμιτ – 43΄ πεν., 52΄ Σικ)

Αμβούργο-Χοφενχάιμ 1-2

(34΄πεν. Γκλάτσελ – 19΄ Ασλάνι, 45΄ Λέμπερλε)

Στουτγκάρδη -Βέρντερ Βρέμης 1-1

(61΄ Ντεμίροβιτς – 18΄ Στάγκε)

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0

(8΄ Μπάιερ, 14΄ Γκιρασί, 31΄ Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)

Η βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 82 –Πρωταθλήτρια, Champions League–

Ντόρτμουντ 67 –Champions League–

Λειψία 62

Στουτγκάρδη 57

Χοφενχάιμ 57

Λεβερκούζεν 55

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43

Φράιμπουργκ 43

Άουγκσμπουργκ 37

Μάιντς 34

Γκλάντμπαχ 32

Βέρντερ Βρέμης 32

Ουνιόν Βερολίνου 32

Κολωνία 31

Αμβούργο 31

Ζανκτ Πάουλι 26

Βόλφσμπουργκ 25

Χαϊντενχάιμ 22