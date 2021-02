Στο «Καραϊσκάκης» το Άρσεναλ – Μπενφίκα

Η UEFA ενέκρινε μια ακόμα αλλαγή έδρας σε αγώνα για τα Κύπελλα Ευρώπης. Άρσεναλ και Μπενφίκα θα βρεθούν στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο “Γ. Καραϊσκάκης”, για το Europa League.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από πλευράς Άρσεναλ, η UEFA έδωσε το «ΟΚ» προκειμένου οι «μάχες» των «κανονιέρηδων» με την Μπενφίκα για τους «32» του Europa League να διεξαχθούν σε άλλες έδρες, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν για τον κορονοϊό.

Όπως έγινε γνωστό, ο αγώνας που θα γινόταν στις 18 Φεβρουαρίου θα έχει έδρα το Ολίμπικο της Ρώμης, ενώ ο επαναληπτικός του «Έμιρεϊτς» θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

