Οι ανακοινώσεις της CONMEBOL τόσο για τον εναρκτήριο αγώνα του Copa America, όσο και για τον τελικό της μεγάλης διοργάνωσης που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντός «έδρας» θα έχει την ευκαιρία να παίξει ο Λιονέλ Μέσι για το τρόπαιο.

Το καλοκαίρι του 2024 θα διεξαχθεί το Copa America, με την συμμετοχή 16 ομάδων. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, ενώ η κλήρωση των ομίλων θα γίνει στις αρχές του νέου έτους.

Ωστόσο, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τον εναρκτήριο αγώνα και τον τελικό. Οσον αφορά στην πρώτη αναμέτρηση του τουρνουά, θα γίνει στις 20 Ιουνίου, στο στάδιο «Mercedes-Benz» της Ατλάντα, ενώ ο τελικός, που είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουλίου, θα διεξαχθεί στο «Hard Rock Stadium», στο Μαϊάμι, όπου εδρεύει η τοπική Ιντερ του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αναμφίβολα θέλει να προσθέσει ακόμη ένα τρόπαιο στην συλλογή του και μάλιστα «εντός έδρας».

CONMEBOL have announced that the opening match of Copa America 2024 will be held at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta and the final will be held at Hard Rock Stadium in Miami.



