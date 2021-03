Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται ότι βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Νάπολι. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν δημοσιεύματα από την Ιταλία που κάνουν λόγο για πιθανή μετακίνηση του Έλληνα μπακ από τη Λίβερπουλ στους “παρτενοπέι”.

Η χρονιά δεν έχει εξελιχθεί καλά για τον Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, μιας και του έχουν συμβεί αρκετές αναποδιές. Κόλλησε κορονοϊό, ενώ στο ντεμπούτο του τραυματίστηκε κι έμεινε 1,5 μήνα εκτός δράσης. Κάπως έτσι, δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί και να πάρει πολλές ευκαιρίες από τον Κλοπ.

Σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», η Νάπολι θα παρακολουθεί την περίπτωσή του από κοντά και το καλοκαίρι αναμένεται να κάνει μία πρόταση ύψους 14 εκατ. ευρώ, με σκοπό να τον κάνει δικό της.

NEW: Napoli reportedly considering swoop for Tsimikas.https://t.co/jmEu2f672t