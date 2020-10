Στον “αέρα” η Euroleague λόγω κορονοϊού! Δύο ομάδες ζήτησαν αναβολή των αγώνων

Ο κορονοϊός έχει πλήξει σημαντικά και τη Euroleague, η οποία μάλιστα αναγκάστηκε να διακόψει οριστικά την περσινή σεζόν, αλλά τα προβλήματα έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους και φέτος.

Τα πρώτα κρούσματα σε ομάδες της διοργάνωσης έχουν δημιουργήσει ήδη αναστάτωση και δύο ομάδες φέρονται να έχουν ζητήσει την αναβολή των αγώνων τους. Πιο συγκεκριμένα, γνωστός ρεπόρτερ της Euroleague έγραψε στο twitter, ότι η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και η Χίμκι έστειλαν επιστολή στον Μπερτομέου, με την οποία ζητούν να αναβληθούν τα παιχνίδια με Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα, στην τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Αμφότερες έχουν πλέον πολλά κρούσματα κορονοϊού, όπως και η Βιλερμπάν, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Αναμένεται πια η αντίδραση της Euroleague, με τα ματς να είναι στον… αέρα, αν και ο Μπερτομέου είχε τονίσει ότι θα γίνονται ακόμη κι αν κάθε ομάδα έχει μόλις 8 παίκτες διαθέσιμους.

