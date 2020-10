Στον… αέρα το Γιουβέντους – Νάπολι! Ο κορονοϊός το “μπλοκάρει” – “Πατάνε” στον κανονισμό οι γηπεδούχοι

Τα θετικά κρούσματα κορονοϊού που προέκυψαν στη Νάπολι κάνουν εξαιρετικά αμφίβολη τη διεξαγωγή του αυριανού (04.10.2020 / 21:45) μεγάλου αγώνα των “παρτενοπέι” στην έδρα της Γιουβέντους, για την 3η αγωνιστική της Serie A. Η “βέκια σινιόρα” εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας πως οι παίκτες της θα.. κατέβουν στο ματς.



Στον… αέρα φαίνεται πως βρίσκεται το ντέρμπι της Serie A ανάμεσα στην Γιουβέντους και τη Νάπολι, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που εμφανίστηκαν στους “παρτενοπέι”.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, το Γραφείο Δημόσιας Υγείας δεν επιτρέπει στην αποστολή της Νάπολι να ταξιδέψει στο Τορίνο μιας και οι Ζιελίνσκι και Ελμάς και ένας από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας βρέθηκαν θετικοί σε τεστ για τον COVID 19.

Η Νάπολι αγωνίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική με την Τζένοα, στην οποία έχουν διαπιστωθεί 22(!) θετικά κρούσματα. Η αναμέτρηση ακόμα δεν έχει αναβληθεί, ωστόσο αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις από τη διοργανώτρια αρχή.

Την ίδια όμως στιγμή, η Γιουβέντους “πατάει” πάνω στον κανονισμό ότι μια ομάδα μπορεί να αγωνιστεί έχοντας 13 παίκτες στην αποστολή και ξεκαθαρίζει ότι οι παίκτες της θα είναι κανονικά στο γήπεδο για τη σέντρα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τοποθέτηση από τη διοργανώτρια αρχή και δεν αναβληθεί το ματς, τότε το ματς θα το πάρει η Γιουβέντους στα χαρτιά.

«Η Γιουβέντους ανακοινώνει ότι η ομάδα θα είναι κανονικά στο γήπεδο για την αναμέτρηση με τη Νάπολι, που είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), όπως προβλέπει το πρόγραμμα της Serie A», αναφέρει η ανακοίνωση της “βέκια σινιόρα”.

Juventus Football Club announces that the First Team will take to the field for the Juventus – Napoli match tomorrow at 20:45, as foreseen by the Serie A League calendar.