Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου 0-5: Χατ-τρικ από τον Χάρι Κέιν

Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Στουτγκάρδης, διαλύοντας τους γηπεδούχους με 5-0 και έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Μπάγερν Μονάχου άνοιξε το σκορ με τον Κόνραντ Λάιμερ στο 11ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν προσωρινά με τον Νάρτεϊ στο 43′, όμως ο VAR ακύρωσε το τέρμα του επιθετικού ως οφσάιντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνέχεια ήταν μόνο… Μπάγερν Μονάχου, με τον Χάρι Κέιν να έρχεται από τον πάγκο και να διαλύει τη Στουτγκάρδη, σημειώνοντας χατ-τρικ.

Ο Άγγλος επιθετικός σκόραρε στο 66, στο 82′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και στο 88′ για να φτάσει τα 28 τέρματα τη φετινή αγωνιστική χρονιά, έπειτα από μόλις 22 αγώνες.

Ενδιάμεσα από τα τέρματα του Κέιν, ο Στάνισιτς είχε κάνει το 3-0 για τους φιλοξενούμενους στο 78ο λεπτό, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Ασενιόν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωταγωνιστής ο Γιαννούλης

Στο μεταξύ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γιαννούλη η Αουγκσμπουργκ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της με 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Ο Ελληνας διεθνής αριστερός μπακ λειτούργησε στο 6ο λεπτό ως κρυφός φορ, έσπασε το τεχνητό οφσάιντ και με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, με το τρίτο του γκολ στην καριέρα του στην Bundesliga. Μάλιστα ο Γιαννούλης έδωσε ασίστ και στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων με τον Καντέ στο 17ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Μάιντς-Γκλάντμπαχ 0-1

(58′ αυτ. Ντα Κόστα)

Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου 0-5

(11′ Λάιμερ, 66′, 82′, 88′ Κέιν, 78′ Στάνισιτς)

Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1

(10′ Βίμερ, 30′ Αμούρα, 59′ Μαγέρ-68′ αυτ. Κουλιεράκης)

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-0

(6′ Γιαννούλης, 17′ Καντέ)

Χαϊντενχάιμ-Φράιμπουργκ 2-1

(59′ Μάινκα, 90’+ Ζίμερ-40′ Μανζάμπι)

Κολωνία-Ζανκτ Πάουλι 1-1

(51′ Ελ Μάλα-90’+ Τζόουνς)

Λειψία-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 06/12

Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης 07/12

Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ 07/12

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 37

Λειψία 26 -12αγ.

Ντόρτμουντ 25 -12αγ.

Λεβερκούζεν 23

Χοφενχάιμ 23 -12αγ.

Στουτγκάρδη 22

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 21 -12αγ.

Φράιμπουργκ 16

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16

Βέρντερ Βρέμης 16 -12αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 15

Άουγκσμπουργκ 13

Αμβούργο 12 -12αγ.

Βόλφσμπουργκ 12

Χαϊντενχάιμ 11

Ζανκτ Πάουλι 8

Μάιντς 6