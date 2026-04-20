Super League: Ο θρίαμβος της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ και το διπλό ελπίδας του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και απέκτησε μεγάλο προβάδισμα στο κυνήγι του πρωταθλήματος, αφού έβγαλε ουσιαστικά το δικέφαλο εκτός μάχης και κράτησε απόσταση ασφαλείας από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη της ΑΕΚ δεν μπορούσε να φύγει με ο,τιδήποτε άλλο πέρα από το διπλό από τη Λεωφόρο. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη του Παναθηναϊκού και να κερδίσει 0-2 στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η μάχη του τίτλου πλέον έχει δύο ξεκάθαρους διεκδικητές. Η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί και είναι στο χέρι της αν θα καταφέρει να μετουσιώσει το +5 που έχει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού έμεινε ζωντανός και θα κληθεί να πάρει μεγάλα αποτελέσματα στη συνέχεια των playoffs αν θέλει να διεκδικήσει μέχρι το φινάλε.

Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον στο -8 και θα πρέπει να κάνει θαύμα για να προλάβει την κούρσα του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον στο -16 από την ΑΕΚ και στο -8 από τον ΠΑΟΚ, κάτι που ουσιαστικά τον βγάζει εκτός ακόμα και από τη μάχη της 3ης θέσης.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League

1. ΑΕΚ 66

2. Ολυμπιακός 61

3. ΠΑΟΚ 58

4. Παναθηναϊκός 50

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (19:00)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (21:00)