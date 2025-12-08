Super League: Οι ημέρες και οι ώρες των ντέρμπι του 2026

Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της τρέχουσας σεζόν μέσα στο 2026, βγάζοντας και τις ημερομηνίες για τα ντέρμπι των “μεγάλων” του πρωταθλήματος.

Η αρχή θα γίνει με το Άρης – ΑΕΚ στις 11 Ιανουαρίου 2026 και το πρόγραμμα των ντέρμπι πριν τα πλέι οφ, “κλείνει” το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στις 8 Μαρτίου 2026, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δύο πρώτες θέσεις της Super League.

Από εκεί και πέρα το “αιώνιο” ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, προγραμματίστηκε για τις 8 Φεβρουαρίου 2026.

Τα ντέρμπι του 2026 στη Super League

16η αγωνιστική

11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

17η αγωνιστική

18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική

01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική

08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική

15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική

01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική

08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ